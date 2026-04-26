L'Arezzo raggiunge Benevento e Vicenza in serie B Domani sorteggio per la Supercoppa: tra sanniti, veneti e toscani

E' l'Arezzo a raggiungere Benevento e Vicenza in serie B. La squadra di Bucchi ha la meglio sulla Torres dopo una partita ricca di pathos, nella quale prima va in vantaggio con Tavernelli, poi viene raggiunto sul pari dai sassaresi all'alba della seconda frazione di gioco. Soffre in avvio di ripresa, ma ritrova il vantaggio con uno splendido gol di Arena e nel finire, al 95, segna il terzo gol con Pattarello. Il tutto mentre l'Ascoli domina sul piano territoriale in Molise, ma va sotto di un gol realizzato dal solito Bifulco.

L'Arezzo dunque si riprende una leadership che è stata sua quasi per tutta la stagione e che non sarebbe stata messa in dubbio senza il ritorno imperioso dell'Ascoli che sarà ora costretto alla disputa dei play off.

La festa esplode quindi in Toscana e Bucchi e gli altri ex giallorossi (il diesse Cutolo, i giocatori Ionita, Viviani, Di Chiara, il sannita Coppolaro) domani attenderanno il sorteggio per la Supercoppa, nella quale dovranno affrontare anche la squadra giallorossa.