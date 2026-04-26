"Territorio giallorosso", altri comuni saranno presenti al Vigorito In totale sono dieci i centri sanniti che tiferanno il Benevento nel match col Cerignola

Prosegue a pieno ritmo l'iniziativa "Territorio giallorosso". Oltre ai comuni di Ponte, Castelvenere, Santa Croce del Sannio, Reino e Sant'Agata dei Goti, contro il Cerignola ci saranno anche quelli di Circello, Telese, Morcone, Paduli e San Lupo. Il vicesindaco di Morcone, Toni Paternostro, ha sottolineato: "Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento al presidente Vigorito e al Benevento Calcio per la lodevole iniziativa di coinvolgere i comuni del territorio sannita in occasione della giornata giallorossa. Si tratta di un’iniziativa importante, che contribuisce ad avvicinare sempre di più i cittadini, e in particolare i più piccoli, ai colori giallorossi e allo stadio, rafforzando il senso di appartenenza e di comunità. Un grazie sincero da parte mia, in qualità di vicesindaco, del sindaco, di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza di Morcone".

Le note di Paduli e San Lupo: "Iniziativa bellissima"

Anche il sindaco di Paduli Vessichelli ha commentato con entusiasmo l'iniziativa: "Una iniziativa che rende onore al presidente Vigorito e che testimonia ancora una volta la lungimiranza e i valori di inclusione e di solidarietà che da sempre hanno ispirato l’uomo Vigorito . La comunità padulese e’ orgogliosa di partecipare a questa grande festa". Seguito dal vicesindaco di San Lupo, Giovanni Velardi: "Iniziativa bellissima e coinvolgente che ha visto la partecipazione attiva dell’Intera comunità di San Lupo. Un ringraziamento va al Presidente della Società Calcio Benevento e a tutto lo staff da parte del Sindaco, dell’amministrazione e tutti i cittadini".