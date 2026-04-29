Mercato: ecco come il Benevento potrà muoversi dentro il regolamento Lista degli "Over 23" bloccata a 18 elementi, Under senza limitazioni

Proiezione serie B. Conquistata la serie cadetta, la mente di tutti è proiettata verso il prossimo campionato. Che ha regole da seguire, come tutti gli anni.

In attesa di comunicati ufficiali appare scontato che per la stagione 2026/27 le squadre potranno presentare una lista di massimo 18 calciatori "over" (nati entro il 31 dicembre 2002) e due calciatori "bandiera" (tesserati da almeno 4 stagioni consecutive). Non ci sono limiti al numero di giocatori "under" (nati dall'1 gennaio 2003).

E allora conviene scandagliare la rosa attuale dei giocatori giallorossi.

Ecco gli over tesserati quest'anno.

Portieri: Vannucchi (95), Russo (87).

Difensori: Borghini (97), Caldirola (91), Celia (99), Pierozzi (01), Ricci (96), Scognamillo (94).

Centrocampisti: Kouan (99), Maita (94), Simonetti (01), Nardi (98).

Attaccanti: Lamesta (00), Manconi (94), Mignani (02), Salvemini (96), Tumminello (98), Della Morte (99).

Ecco invece gli Under.

Portieri: Esposito (05)

Difensori: Ceresoli (03), Romano (05), Saio (03), Sena (04)

Centrocampisti: Mehic (03), Prisco (04), Talia (03), Del Gaudio (08), Donatiello (06)

Attaccanti: Carfora (06), Giugliano (08).

Calciatore bandiera

Filippo Nardi (98) tesserato a gennaio del 2024, quindi da quattro stagioni consecutive con la società giallorossa (23-24, 24-25, 25-26, 26-27)

Dunque i conteggi sono abbastanza semplici: la lista Over che può contenere solo 18 elementi, ha già un roster proprio di 18 calciatori, fermo restando che Della Morte è in prestito dal Vicenza (e che non è scattato l'obbligo) e che Nardi, a scadenza di contratto, sarebbe comunque un “calciatore bandiera”. Dunque si scenderebbe a 16. Bisogna considerare la regola dei portieri che consente di cambiare anche settimanalmente un elemento a seconda delle esigenze. Su questa base il direttore Carli potrà muoversi. Si tratta di scelte abbastanza complicate, ma evidentemente da fare in considerazione del campionato che si vorrà affrontare. C'è tempo per le formazioni di serie B che potranno iniziare le loro operazioni di mercato a partire dal 1° luglio. Il termine ultimo per i trasferimenti è fissato per martedì 1° settembre alle ore 20.

Nella foto lo sfortunato Filippo Nardi: è a scadenza di contratto, ma sarebbe anche "calciatore bandiera"