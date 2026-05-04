Benevento - Arezzo: ecco l'orario del fischio d'inizio Si giocherà al Vigorito alle 20.30

Si giocherà sabato prossimo alle 20.30. Al Vigorito il Benevento accoglierà l'Arezzo per la sfida di Supercoppa. I toscani sono reduci dalla sconfitta in casa contro il Vicenza. Sarà una settimana intensa per la squadra di Antonio Floro Flores che dovrà archiviare gli ultimi festeggiamenti e pensare al nuovo obiettivo. Dopotutto il presidente Oreste Vigorito è stato chiaro: vorrebbe il trofeo in bacheca. Il primo per la squadra sannita. Il titolo della regina della serie C darà una maggiore consapevolezza della propria forza. Saranno giorni importanti per capre l'eventuale disponibilità di Mattia Maita, ma sicuramente si eviterà di forzare il ritorno in campo del centrocampista per arginare inutili rischi. Dopo l'appuntamento di sabato, il Benevento sarà chiamato ad affrontare il Vicenza in trasferta. Il turno di riposo è servito ai giallorossi per ricaricare le pile. Ora bisognerà trovare la giusta concentrazione. Se ne parlerà questa sera ad Ottogol. Ospite in studio sarà proprio l'allenatore Antonio Floro Flores.