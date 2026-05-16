Supercoppa Serie C / Diretta Vicenza-Benevento, LIVE

Al Menti si gioca l'ultimo atto della stagione con Vicenza e Benevento che si contendono la vittoria della Supercoppa di Serie C. I giallorossi devono necessariamente vincere per assicurarsi il trofeo, mentre ai padroni di casa basterebbe anche il pareggio, grazie alla migliore differenza reti maturata con il 5-2 rifilato all'Arezzo.
Vicenza-Benevento, il tabellino
Vicenza:
Benevento:
Arbitro: Burlando di Genova. Assistenti: Sicurello di Seregno e Spagnolo di Reggio Emilia. Quarto ufficiale: Guazolino di Torino