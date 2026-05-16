Benevento, Floro Flores raggiante: "Partita perfetta, mi sono emozionato" Le parole del tecnico giallorosso: "Questi ragazzi mi hanno permesso di vivere un sogno"

Il Benevento torna a festeggiare e porta a casa la Supercoppa di Serie C. Floro Flores ha commentato con grande soddisfazione il trionfo del Menti: "Il presidente ci teneva tanto. E' stata una bella vittoria, siamo felici per tutta l'annata: sono quelle stagioni che non vorresti mai che finissero. Sono contento di aver conosciuto un gruppo e dei ragazzi che mi hanno permesso di vivere un sogno. Anche stasera hanno fatto qualcosa di fantastico: sono settimane che non avevamo obiettivo e non era facile tenerli sul pezzo. Sono contento per come sono arrivati gli obiettivi. Il gol di Salvemini? Ho sempre parlato con i miei attaccanti, dicendogli che non voglio vedere egoismo. Salvemini ha fatto una grande partita, ho visto il calciatore che tutti mi dicevano e sono davvero felice. Il primo tempo è stato perfetto da parte di tutti, impressionante. Vederli giocare è stato un qualcosa di bello e soddisfacente. E' stata quasi una partita perfetta: solo in questo modo avremmo potuto portare il risultato a casa. Amo la perfezione e lavorerò sempre per questo. Forse il fatto che giocavamo contro la prima della classe, allora l'attenzione si è alzata. Sono un allenatore felice e non vedo l'ora di ricominciare perché vogliamo dimostrare tutto questo anche nella categoria superiore".

Le parole di Floro Flores sul futuro e sulla costruzione della nuova rosa

"Saranno scelte difficili, ma basate sul nostro pensiero. Nulla da togliere a nessuno. In questo momento voglio godermi la vittoria. Quando faremo delle scelte sarò onesto con tutti, come ho sempre fatto. Lo farò a malincuore, ma insieme alla società bisogna fare le giuste motivazioni. La società sa già cosa penso, voglio calciatori che sposino la causa e che abbiano attaccamento alla maglia. Poi viene tutto il resto".

Il messaggio di Floro Flores ai tifosi

"Giochiamo per loro, questa è la verità. Oggi è giusto che i tifosi si prendano i meriti insieme a noi. Siamo contenti, abbiamo avvicinato la città alla squadra ed era il mio sogno sin dall'inizio dopo l'aria pesante dello scorso anno".