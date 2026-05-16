Benevento, Scognamillo: "A Vicenza la partita più bella dell'anno" Il centrale difensivo giallorosso sulla vittoria: "Ora testa al prossimo campionato"

Prestazione più che positiva da parte di Stefano Scognamillo che ha dato man forte alla squadra con la fascia di capitano sul braccio, considerata l'assenza di Maita. Il centrale difensivo giallorosso ha parlato così del successo che ha permesso al Benevento di portare a casa il trofeo della Supercoppa: "Questa sera abbiamo fatto una grandissima partita, contro una grande squadra. Abbiamo dimostrato di non essere da meno, facendo una grande partita: forse la più bella di tutta l'annata. Chi è stato più scatenato nei festeggiamenti? Io e Kouan ce la giochiamo, ma ci sta che in un gruppo così sano tutti si possano godere queste soddisfazioni. Adesso ci riposiamo, ma con la testa non stacchiamo mai. Non vediamo l'ora di iniziare il ritiro, ci aspetta un'annata intensa e dobbiamo essere bravi ad affrontarla con umiltà, provando a creare l'entusiasmo di quest'anno con l'intento di fare bene anche in un campionato difficile come quello cadetto".