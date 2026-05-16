Con la Supercoppa si arricchisce la bacheca del Benevento Calcio Nuovo trofeo per il club giallorosso: il quinto negli ultimi dieci anni

Sei successi in vent'anni, di cui cinque nell'ultima decade. Si arricchisce la bacheca del Benevento Calcio che può annoverare un campionato di Serie C2, ben due di Serie C, una promozione in Serie A attraverso i play off, oltre a un campionato di Serie B vinto a suon di record. A questi, si aggiunge la Supercoppa di Serie C conquistata questa sera, ottenuta grazie alle due vittorie maturate contro Arezzo e Vicenza che hanno certificato il Benevento come la migliore squadra in assoluto nella terza serie di questa stagione che per la Strega è definitivamente terminata. Impressionante, in tal senso, il 4-1 rifilato al Vicenza che ha permesso a capitan Maita di alzare al cielo il trofeo. Una soddisfazione non di poco conto, fortemente voluta dal presidente Vigorito che con grande ambizione desiderava ottenere un titolo mai conquistato sotto la sua gestione. Missione riuscita. Il Benevento incrementa i propri successi e anche il palmares.