E Scognamillo intervista Lamesta: "Do un dieci a lode a tutto il Benevento" Simpatico siparietto nel post gara del match di Supercoppa vinto col Vicenza

La vittoria di Vicenza ha permesso a Lamesta di mettere la ciliegina sulla torta sulla stagione del Benevento, ma anche per la propria. Lamesta ha dato vita a un'annata straordinaria e al Menti, dopo la tripletta realizzata al Vicenza, ha ottenuto anche il premio di migliore calciatore della competizione. Nel post gara, l'attaccante giallorosso ha dato vita a un simpatico siparietto con Scognamillo, con quest'ultimo che ha vestito ancora una volta i panni di giornalista per intervistare il compagno di squadra. Lamesta è stato chiaro: "La tripletta è stata molto emozionante, la desiderato da tempo. Abbiamo espresso un ottimo gioco, come visto in occasione del gol di Salvemini: si tratta di una giocata che facciamo sempre e che ci chiede il mister. Poi il mio gol è stata una liberazione. La tripletta la dedico alla mia famiglia e alla mia compagna, ma anche alla squadra e alla società che mi ha dato grande fiducia. Un voto alla stagione? Do un dieci e lode a tutti noi".