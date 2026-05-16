Benevento, Caldirola: "Meglio di così non poteva andare". E sul futuro... Le parole del difensore giallorosso: "Spero che sia solo l'inizio, voglio vincere ancora"

Soddisfazione per Luca Caldirola dopo la conquista della Supercoppa di Serie C. Per il difensore giallorosso si tratta di un altro trofeo conquistato con il Benevento, dopo la promozione in Serie A ottenuta nel 2020 e il campionato di Serie C dell'attuale stagione: "Non era felice venire al Menti e fare questo tipo di partita. Abbiamo conquistato un altro trofeo, che dire: meglio di così non poteva andare. il Vicenza nel secondo tempo è stato più aggressivo, ma abbiamo retto bene. Con il terzo gol la partita si è conclusa. Il mio futuro? Do la stessa disponibilità che ho dato a gennaio. A Benevento mi sento a casa, il presidente lo sa: spero che a breve se ne potrà parlare. Tornare in giallorosso e vincere ancora è una emozione bellissima. Spero che sia solo l'inizio: non sono più giovane, ma spero di togliermi altre soddisfazioni con questa maglia".