La B prende forma: quali saranno le ultime quattro partecipanti? Per ora la B sembra parlare toscano con ben 4 rappresentanti. La Campania può pareggiare i conti

La prossima serie B prende forma. Anzi possiamo dire che per due terzi è pressoché composta. Ci sono già 16 squadre certe della partecipazione, bisogna solo aspettare le ultime quattro. Ma è questine di poco, il tempo di dirimere un po' di questioni in tema di play off e play out. Oltre che attendere che finisca anche il massimo campionato. Lì sono in due a giocarsi un posto in Paradiso: il Lecce, che ha l'indubbio vantaggio di un punto e l'ultima partita contro un Genoa che non ha più nulla da chiedere al suo campionato, e la Cremonese che sarà invece sul campo del Como per un derby all'ultimo sangue. I lariani hanno ancora in testa la qualificazione alla Champion League e faranno di tutto per vincere anche quest'ultima partita. Insomma la Cremonese potrebbe scendere a far compagnia al Mantova e portare a due le presenze lombarde in serie B.

Le altre arriveranno dalla finale play off che promuoverà una tra Catanzaro e Monza. I lombardi hanno dalla loro il vantaggio di poter puntare su due pareggi (o due risultati speculari), ma il Catanzaro è ricco di risorse. La terza arriverà domani sera dal play out del Druso tra Sudtirol e Bari. Lo stadio bolzanino è esaurito in ogni ordine di posti e sarà dura per i pugliesi dover puntare su un solo risultato (la vittoria), per giungere alla salvezza.

L'ultima squadra uscirà fuori dalla final four di serie C: Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia, una marchigiana, una siciliana, una campana e una lombarda. Pronostico indecifrabile. Sarebbe bello che i derby campani diventassero quattro.

Ecco le 16 partecipanti sicure alla B

Quattro toscane: Carrarese, Arezzo, Empoli e Pisa

Tre venete: Padova, Vicenza e Verona

Tre campane: Benevento, Juve Stabia e Avellino

Due liguri: Virtus Entella e Sampdoria

Due emiliane/romagnole: Modena e Cesena

Una lombarda: Mantova

Una siciliana: Palermo

Le altre arriveranno

una tra Catanzaro e Monza

una tra Cremonese e Lecce

una tra Bari e Sudtirol

Una tra le quattro della final four di C: Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia