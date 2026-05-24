Salernitana, Catania, Ascoli e Brescia, che incassi per la Lega Pro! Dovunque stadi pieni ai limiti delle capienze: a Salerno più di 24mila spettatori

Play off della Lega Pro, è febbre del tifo. Le piazze arrivate a queste semifinali sono storiche e appassionate, a tal punto che è già pronosticabile un vero e proprio record di incassi.

Salernitana-Union Brescia, ieri sera alle 19 il dato dei biglietti venduti era di 23.782. Terminato anche il settore ospiti, limitato come al solito a 250 posti.

Saranno invece oltre 10mila gli spettatori presenti per la semifinale playoff di andata in programma questa sera alle 21 al Del Duca tra Ascoli e Catania. Chiuso il settore ospiti, dopo il divieto di trasferta imposto dalle autorità ai tifosi siciliani.

I catanesi nel frattempo si sono portati avanti “col lavoro” ed hanno pressoché esaurito tutte le scorte di biglietti disponibili per la gara di ritorno al Massimino di mercoledì. Quota 20mila è già toccata, ma si pensa che si possa andare anche oltre, toccando i limiti di capienza dello stadio catanese.