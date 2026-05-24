Benevento, su Ottochannel il film della promozione: dettagli e anticipazioni Appuntamento a lunedì 25 maggio alle ore 20:30 sul canale 16

È tutto pronto per il film sull'annata del Benevento Calcio, caratterizzata da uno storico double con vittoria del campionato e conquista della Supercoppa di Serie C. Un cammino raccontato in maniera dettagliata attraverso le voci dei protagonisti che hanno ripercorso quanto vissuto. Tanti gli interventi che hanno cadenzato il ritmo di una stagione che sarà ricordata a lungo nella storia del club giallorosso, come quelli del presidente Vigorito e del direttore tecnico Carli, ma anche dei vari Padella, Melara e De Falco, del tecnico Floro Flores, oltre che dei calciatori che hanno raccontanto le emozioni vissute per la conquista del tanto atteso ritorno in Serie B. Sul piano giornalistico, non è mancato intervento di Sonia Lantella. Un racconto che vede come protagonisti anche i tifosi del Benevento, attraverso video e immagini che hanno arricchito questo viaggio entusiasmante che ha permesso alla realtà sannita di tornare a gioire. Il film, diviso in nove scene, è stato ideato da Ivan Calabrese e realizzato da Fabrizio Angrisani. L'appuntamento è fissato alle ore 20:30 su Ottochannel.