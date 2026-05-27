Finale Ascoli-Brescia. Salernitana e Catania restano in C in un girone di fuoco Play off di C verso l'epilogo. Al palo le due rappresentanti del girone meridionale

La finale era in fondo già scritta: Ascoli-Brescia. Escono fuori le due del girone meridionale, Catania e Salernitana. In maniera diversa, ma senza che cambi la sostanza. I granata di Cosmi hanno qualche recriminazione in più da fare, puniti dopo un minuto di gioco per un duello troppo tenero da parte di un giocatore esperto come Anastasio, che si fa buttare giù, chiede il fallo ma non lo ottiene e il solito Crespi va in gol. Nella circostanza si fa male anche Donnarumma e non è proprio un gran regalo (soprattutto sotto il profilo psicologico). Il secondo gol del Brescia arriva negli ultimi secondi di recupero, con la Bersagliera tutta proiettata in avanti nella speranza del colpo che l'avrebbe portata ai supplementari. I granata pagano l'ultimo minuto della prima partita e il primo della seconda, i dettagli fanno la differenza. Rimane in C la squadra salernitana ed è dura da sopportare.

Lo è ancora di più per il Catania, che ci aveva messo tutte le speranze possibili per tirarsi fuori dall'inferno della C. Il 4 a 0 dell'andata al Del Duca ha fatto la differenza. L'Ascoli avrebbe meritato di segnare anche al Massimino nel primo tempo della partita, quando il Catania si è portato addirittura sul 2 a 0. Poi le illusioni si sono spente in avvio di ripresa sul palo di D'Ausilio. Il gol nel finale dei marchigiani, del neo entrato Ovisack, ha chiuso i conti e mandato l'Ascoli meritatamente in finale.

In B andrà una tra Ascoli e Union Brescia, per Catania e Salernitana un altro anno di serie C, in tremenda compagnia, considerando che nel girone meridionale ci saranno squadre del calibro di Bari, Cosenza, Casertana, Potenza e così via. Sembra già una B2, sarà accattivante per chi non ha sentimenti in gioco. Per chi aveva sognato di volare in B, sarà dura. Molto dura.

Finale| gara d'andata ASCOLI-UNION BRESCIA MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026, ore 21:15

Finale | gara di ritorno UNION BRESCIA-ASCOLI DOMENICA 7 GIUGNO 2026, ore 18:00