Nuovi tecnici di C. Il Savoia sceglie l'ex giallorosso Formisano Il tecnico napoletano ha allenato dal 2016 al 2019 alcune squadre giovanili giallorosse

Alessandro Formisano torna ad allenare in Campania dopo aver guidato per tre stagioni le giovanili del Benevento. L'ex tecnico dell'under 16 giallorossa sta già accumulando un curicculum niente male. Dopo l'esperienza nel settore giovanile della Strega, ha allenato Perugia, Pianese e Livorno. Ora è la volta del neo promosso Savoia del principe Emanuele Filiberto, che ha visto in lui il tecnico giusto dopo il ritorno tra i professionisti..

Per Formisano che è napoletano, il ritorno alle porte di casa e in una squadra che ha anni di storia alle sue spalle, oltre che una dirigenza "nobile". Per l'ex allenatore delle giovanili giallorosse dunque un'altra avventura suggestiva che può significare un ottimo trampolino di lancio Per il 36enne tecnico partenopeo una possibilità succulenta per ripartire nel calcio di C con maggiore cponvinzione e forza.