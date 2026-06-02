Brescia-Ascoli: il primo round lo vince la pioggia, partita sospesa Si riprende domani alle 19 sull'1 a 1: restano da giocare 29 minuti

62 minuti è durata la finale d'andata al Rigamonti tra Brescia e Ascoli. Il tempo di una “toccata e fuga” nella prima frazione di gioco, prima dell'ascolano Rizzo Pinna, poi del solito bomber bresciano Crespi per l'1 a 1 che resisteva ancora in avvio di secondo tempo quando è cominciata a venir giù tanta di quell'acqua, che il bel fondo dello stadio bresciano ha detto stop. Il pallone non camminava più, soprattutto sulle fasce, si fermava in autentici pantani e giocare era diventato difficile. Oltre che pericoloso. Il giovane e valente arbitro Di Loreto di Terni ha convocato i due capitani e dopo un breve conciliabolo ha fischiato la sospensione. Si è sperato in un miglioramento, che non c'è stato. E allora la sospensione è stata definitiva. Rimangono 28' da giocare, e le due squadre lo faranno questo pomeriggio alle 19. sperando che il Meteo sia più clemente (le previsione in verità sono buone).