Juve Stabia, il futuro nelle aule di Tribunale Oggi si discute della possibilità di continuare da parte della Stabia Capital, o di passare la mano

La Juve Stabia nelle aule del Tribunale di Napoli per scacciare i fantasmi di una cancellazione dai ranghi federali. Oggi si discute del futuro societario delle vespe, alle prese con l'amministrazione giudiziaria e con l'iscrizione al prossimo campionato di B, tramite un cambio di proprietà. La Stabia Capital, ancora proprietaria della società deve garantire tutto ciò che consentirebbe l'iscrizione: se il Tribunale valutasse che questo non fosse possibile, dovrebbe prendere in considerazione le manifestazioni di interesse presentate da nuovi investitori, la Domus Srl (anche sponsor della squadra) e la Swiss Gulf Holding Srl, fondo svizzero.

E' una corsa contro il tempo, perchè entro il 16 bisognerà essere a posto con i parametri richiesti dalla Federazione per l'iscrizione.

Inutile dire che sono in tanti a sperare in un fallimento delle trattative, soprattutto quelle società (Bari, Reggiana, Spezia e Pescara) che sono appena retrocesse dalla serie B e che potrebbero rientrarvi per il rotto della cuffia.

Appare evidente che la speranza di chi ama lo sport sia che la Juve Stabia (che già dovrà scontare due punti di penalizzazione) riesca a risolvere i suoi problemi e a iscriversi regolarmente al prossimo campionato.