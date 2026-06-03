Crotone in difficoltà, Vrenna chiede aiuto alle Istituzioni Il sindaco Vincenzo Voce ha definito la situazione dei pitagorici: "straordinaria e complessa"

L'SOS del presidente del Crotone, Raffaele Vrenna (nella foto), è un grido d'allarme sull'attuale situazione della squadra jonica. Situazione tutt'altro che rosea per i pitagorici, tanto da costringere il patròn a rivolgersi alle Istituzioni, in particolare al sindaco Vincenzo Voce. Preoccupata la reazione del primo cittadino che ha definito la vicenda come “una situazione straordinaria e complessa”. A bloccare Vrenna e la sua società è soprattutto la difficoltà nell'accesso ai crediti e il conseguente irrigidimento del sistema bancario di fronte all'amministrazione giudiziaria di cui è stata destinataria nella scorsa stagione la società rossoblù. Da qui un appello a imprenditori e forze economiche a stringersi intorno alla squadra in un momento così delicato della storia degli “squali”. La data del 16 giugno comincia a far paura, Crotone potrebbe persino perdere il calcio professionistico.