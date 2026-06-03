Serie C meridionale, il valzer delle panchine L'effetto domino è già scatenato: sono in tanti a pensare ad un nuovo allenatore

L'effetto domino sulle panchine vale anche per la serie C. Basta che si liberi un posto e via via si snocciolano i nomi di chi può prendere il suo posto.

Enzo Maiuri va via da Cerignola. Il bravo tecnico milanese, ex difensore del Benevento, è atteso a Sorrento. Società solida quella peninsulare, ma con l'annoso problema del campo Italia, in perenne rifacimento. A Maiuri toccherà un altro anno di sacrifici, con peregrinazioni per campi che non saranno mai quello di casa. Questa volta la squadra rossonera sbarca a Picerno.

Dicevamo del Cerignola. Senza Maiuri e con una società pressochè già rinnovata, la squadra pugliese potrebbe essere nuovamente riaffidata a Giuseppe Raffaele, reduce dall'avventura poco lusinghiera di Salerno (dove ha rescisso il contratto).

Anche Emilio Longo potrebbe cambiare panchina. A Crotone spirano venti di crisi, mentre il Foggia annusa aria di ripescaggio, al posto della Ternana che ripartirà dai dilettanti. Ed è proprio la squadra satanella pronta a stendere tappeti rossi per l'arrivo del quotato tecnico salernitano.

Pronto a cambiare timoniere anche l'Altamura che dovrebbe affidarsi all'ex giallorosso Ledian Memushaj, grande interprete sulla panchina del Leon, in serie D in Brianza. Devis Mangia lascia gli altamurani dopo un ottimo campionato, in cui ha sfiorato play off non richiesti. Per lui c'è un ammiccamento da parte della Casertana, che potrebbe lasciar andar via il “rampante” Coppitelli, definito in maniera brillante fino alla qualificazione play off, ma poi oggetto di qualche critica nelle partite finali.

In bilico anche la posizione di Fabio Prosperi a Cava de' Tirreni. Il patròn Lamberti e il diesse De Liguori avevano proposto al tecnico l'allungamento del contratto, ma la risposta è stata tutt'altro che entusiastica. La dirigenza cavese sembra essersela presa un po' e non è detto che non decida di cambiare guida tecnico, anche a prescindere dalle decisioni di Prosperi.

Infine Catania. Ormai sembra poter essere in porto l'assunzione del nuovo diesse Varrà, che porterebbe con sé De Gorgio, “guru” del Potenza. La panchina di Toscano, insomma, avrebbe già un successore. Sia chiaro, il futuro è ancora tutto da scrivere, anche perchè sulle orme di De Giorgio ci sarebbe anche l'Empoli in B, che ha pensato anche a Buscè del Cosenza per sosttuire Fabio Caserta.

Nella foto De Giorgio del Potenza, ambito anche in serie B