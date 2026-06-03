28' di prudenza: Brescia e Ascoli non si fanno male Il secondo round della finale play off per la B si consuma quasi senza un tiro in porta

28 minuti “annacquati”, ma questa volta non per il diluvio. Tra Brescia e Ascoli nel secondo anomalo round della finale d'andata dei play off vince la paura. Nessuno ci sta a rovinare la partita di ritorno e le due partite giocano con prudenza. I portieri sono pressochè inoperosi, intenti a prendere il sole di Brescia dopo il nubifragio di martedì.

Allora tutto rinviato alla partita di ritorno al Del Duca. Si parte dall'1 a 1 firmato nella serata della pioggia da Rizzo Pinna e Crespi. E da quello si riparte nella sfida di ritorno nelle Marche. Anche nei 28', diciamo così, di extra-time, l'Ascoli si è fatto preferire per la ricerca del gioco. Palla a terra e tanto possesso, ma pochi sbocchi in avanti. Il Brescia l'ha messa sul piano fisico, ma ci ha rimesso il centrocampista Mercati, ammonito da diffidato. Lui nella partita di ritorno al Del Duca non ci sarà e per Corini sarà un problema non di poco conto.

Nel "frame" di Sky il contatto tra Curado e Crespi nel finale, su cui il Brescia ha invocato il calcio di rigore