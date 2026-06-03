Passo avanti Juve Stabia. Deliberato aumento di capitale: chi lo sottoscriverà? La Stabia Capital ha tempo fino all'8 giugno, poi la palla passerà alla Domus o alla Swiss Gulf

Al Tribunale di Napoli, la Juve Stabia potrebbe aver fatto un passo determinante verso la salvezza. In pratica gli amministratori giudiziari del Club hanno comunicato che in data primo giugno, presso lo studio del Notaio Borrelli è stato deliberato l'aumento di capitale per permettere alla società di iscriversi al campionato di serie B. Bisogna solo capire chi effettuerà in termini concreti l'aumento di capitale: la prima richiesta è stata fatta a Francesco Agnello, titolare delle quote della Stabia Capital Srl. Agnello ha come termine ultimo per la ricapitalizzazione lunedì 8 giugno alle 23,59. Se non dovesse ottemperare alla richiesta, potrebbero farlo al suo posto una delle due società che hanno presentato manifestazione d'interesse a rilevare le quote della società stabiese, la Domus Srl e la Swiss Gulf Holding Srl. E' una via d'uscita definita per salvare la Juve Stabia. Chi spera che qualcosa non vada per il verso giusto è il Bari, che riguadangerebbe il suo posto in serie B.

Questa la nota diffusa dopo l'udienza presso il Tribunale di Napoli: "La S.S. Juve Stabia 1907 rende noto che nella giornata odierna, mercoledì 3 giugno, presso il Tribunale di Napoli, si è svolta l’udienza presieduta dalla dott.ssa Teresa Areniello. Alla seduta hanno preso parte il Sostituto Procuratore Nazionale dottor Antonello Ardituro e il Sostituto Procuratore della DDA dottor Francesco De Falco, i legali del signor Francesco Agnello, e i responsabili delle due manifestazioni d’interesse pervenute, il signor Alfredo Guerri in rappresentanza della Domus Srl e il mediatore della Swiss Gulf Holding Srl, società che hanno manifestato interesse all’acquisizione delle quote della S.S. Juve Stabia 1907".

"Nel corso dell’udienza, - si legge ancora nel comunicato - gli amministratori giudiziari, dottor Salvatore Scarpa e dottor Mario Ferrara, hanno rappresentato che in data 1 giugno 2026, innanzi al Notaio Stefano Borrelli, è stato deliberato l’aumento di capitale della società ad euro 6.901.000, al fine di consentire il rispetto dei parametri FIGC necessari per l’iscrizione al campionato sportivo di Serie B2026-2027. La richiesta di ricapitalizzazione è stata rivolta, in prima istanza, al signor Francesco Agnello, in quanto giuridicamente ancora titolare delle quote della Stabia Capital S.r.l., fissando come termine ultimo per l’adempimento le ore 23:59 di lunedì 8 giugno, e poi a seguire alle due società che hanno presentato manifestazione d’interesse e presenti nella prima seduta. Il Tribunale ha disposto l’aggiornamento dell’udienza a mercoledì 10 giugno alle ore 12:30".