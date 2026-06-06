Serie B, panchine in movimento: lo "scudettato" Galloppa tra Modena e Cesena E' uno dei nomi nuovi in circolazione, fresco vincitore del campionato Primavera con la Viola

In attesa dell'ultimo tassello da incastonare nel roster di partenza (Ascoli o Brescia?), la serie B rimane ancora un cantiere aperto. Più della metà delle componenti deve ancora decidere il suo timoniere per la prossima stagione e ogni giorno fa segnare nuove storie.

C'è curiosità per le scelte della Sampdoria, sicuramente la squadra più blasonata tra quelle presenti ai nastri di partenza della nuova stagione. Ha scelto il direttore sportivo, che sarà il portoghese Americo Branco, ex Fortuna Sittard (curiosità: nonostante la lunga esperienza in Portogallo e Olanda, non è abilitato in Italia e dovrà passare per Coverciano per ottenere l'abilitazione) e ora attende di conoscere l'allenatore, che dovrebbe essere anche lui straniero. Il favorito in questo momento sembra poter essere Julio Velasquez, che ha appena vinto il campionato bulgaro col Levski Sofia. Ma non è l'unico nome seguito, ce ne sono tanti altri da Fiis del Cercle Bruges in Belgio, a Bo Enrikson del Mainz in Germania. Nel frattempo a fine giugno ci sarà il nuovo Cda della Doria e la nomina di un nuovo presidente.

Calabro “sogna” la Cremonese

A Carrara hanno metabolizzato il distacco da Antonio Calabro (ma non c'è ancora nero su bianco per la rescissione) e pensano con decisione a Guido Pagliuca, che potrebbe avere le stesse caratteristiche del tecnico di Galatina. A proposito di Calabro sembra abbastanza vicino al Padova, anche se ha ancora qualche dubbio e nell'incertezza la società biancoscudata ha posto un limite temporale: aspetterà fino a lunedì per avere una risposta. In realtà Calabro è attirato anche dalle sirene della Cremonese, appena retrocessa dalla serie A. Ma i tempi della società lombarda sono più lunghi, visto che è in attesa di ufficializzare il nuovo Ds (che potrebbe non essere più Angelozzi, come annunciato). Insomma, l'effetto domino prosegue: se il Padova dovesse ricevere un “due di picche”, si rivolgerebbe all'ex Pescara Gorgone.

Catanzaro e Empoli, futuro tutto da disegnare

Tutto fermo a Catanzaro dopo il dolore della finale play off persa col Monza. Il presidente Noto aspetta di sapere cosa voglia fare il direttore generale Paolo Morganti, che è attirato dalle sirene di Fiorentina e Parma. La società calabrese vorrebbe trattenerlo, ma la situazione è tutta da costruire. Stesse considerazioni per il tecnico Aquilani e il diesse Ciro Polito, entrambi con un anno ancora di contratto. Ma un futuro tutto da decidere.

Situazione ingarbugliata anche ad Empoli. In Toscana si discute ancora sul futuro di Fabio Caserta (che sembra poter prendere in considerazione la proposta del Catania) e nel frattempo spuntano nomi nuovi per quanto riguarda la panchina: l'ultimo è quello del 44enne Marco Turati, ex tecnico del Siracusa, uno degli allenatori più apprezzati della passata serie C. Prima di Turati avevano trovato terreno fertile le voci che portavano a Buscè del Cosenza e De Giorgio del Potenza. Sempre allenatori emergenti in serie C. A proposito di tecnici, l'Empoli potrebbe presto liberare Alessio Dionisi, che sembra poter essere il prossimo tecnico del Watford, Championship inglese (serie B).

Modena e Cesena si contendono l'uomo nuovo Galloppa

E' già derby tra Modena e Cesena. Non sul campo, ma nella scelta dell'allenatore. I canarini, che hanno divorziato da Sottil, vorrebbero ricominciare da Daniele Galloppa, 41 anni compiuti a metà maggio, fresco dello scudetto conquistato con la Primavera della Viola (l'anno scorso vinse la Coppa Italia). Ma se il Modena ha puntato con forza su di lui, altrettanto ha fatto il neo diesse del Cesena Andrea Mancini (il figlio dell'ex Ct azzurro, Roberto), che lo preferirebbe a Cole. C'è da aspettare qualche giorno per saperne di più. Comunque vada, il giovane tecnico romano, cresciuto sotto l'ala protettrice di Alberto De Rossi, inizierà la sua nuova carriera di tecnico “senior” almeno dalla serie B. E' uno dei nomi nuovi che possono proporre le società cadette, un tecnico giovane e pieno di ambizioni.

Nella foto Daniele Galloppa nella sera dello scudetto della Fiorentina Primavera