Finale scudetto di serie D. Scafatese a valanga sul Vado: è campione d'Italia Non c'è stata partita, dominio dei canarini che si sono cuciti lo scudetto sulle maglie

“I Campioni dell'Italia siamo noi”. Per un pomeriggio i tifosi della Scafatese si sono regalati il coro dei campioni della massima serie, ma lo scudetto sul petto i canarini lo metteranno davvero. Sarà lo scudetto dei dilettanti, ma è comunque un valore aggiunto alla grande cavalcata che ha portato la squada di Ferraro alla categoria professionistica della C.

La finale di Teramo contro il Vado non ha praticament avuto storia: 6 a 0 il risultato finale a favore dei campani, che hanno letteralemnte travolto i liguri, incappati in due cartellini rossi al 20' (Bondioli) e al 37' (Gulinelli) che hanno di fatto incanalato la partita verso i binari gialloblu'. La Scafatese è comunque apparsa nettamente superiore agli avversari ed è andata in gol ripetutamen te coi suoi frombolieri: doppietta di un enorme Palmieri, mvp della giornata, poi gol di Volpicelli, Esposito, Sicurella e Acquadro (che ha infilato il sette da 40 metri). Ferraro ha ringraziato tutti, dai tifosi ai suoi giocatori, ma soprattutto il presidente Romano, che non ha mai nascosto le sue ambizioni e non ha fatto mancare nulla alla squadra che ha vinto la stagione regolare con la bellezza di 27 punti di vantaggio sulla seconda. Ora c'è anche lo scudetto che farà bella mostra di sé sulle maglie gialle dei giocatori in serie C.