Alla scoperta del Ravenna, primo avversario dei giallorossi in Coppa Società ambiziosa, ma bisogna attendere i movimenti di mercato per saperne di più. C'è l'ex Viola

Dunque sarà il Ravenna l'avversario della prima sfida di Coppa Italia il prossimo 9 agosto. La squadra romagnola rientra nella manifestazione come migliore terza della stagione regolare. Squadra ambiziosa, proprietà importante, il cui presidente è Ignazio Cipriani, nipote di Raul Gardini, e proverà nuovamente la scalata alla serie B dopo aver giocato gli ultimi play off quando è uscita di scena ad opera della Salernitana ai quarti.

Negli ambienti bene informati si dà per scontato la riconferma in panchina di Andrea Mandorlini. Ma l'organico sarà svecchiato e reso più competitivo. Gli unici che non fanno più parte della rosa per il momento sono Okaka e Matteo Mandorlini, entrambi in scadenza di contratto e in attesa di conoscere il proprio futuro, così come Scaringi, Di Marco e Italeng che erano in prestito. Di Marco è oggetto di trattativa per un ritorno a Ravenna. Si attende dunque l'ufficialità di Mandorlini e anche l'eventuale cambio tattico. Si è già in cerca di un altro attaccante che possa dialogare bene con Fischnaller, arrivato a gennaio dal Trapani e diventato subito idolo della tifoseria (10 gol). Si discute anche della posizione tattica di Nicolas Viola, ex del Benevento. Una domanda annosa per lui: come utilizzarlo al meglio? Da trequartista dietro le punte, mezzala o play davanti alla difesa? Domande che cercherenno una risposta nel corso di questa estate. Il Benevento dovrà confrontarsi comunque con un avversario di buona caratura e batterlo se vuole regalarsi la vetrina sl Comunale di Firenze.

Ricordiamo brevemente il regolamento che non prevede tempi supplementari in caso di parità al termine dei 90'. Si passa invece direttamente ai calci di rigore.