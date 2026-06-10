Juve Stabia salva, Guerri (Domus) acquisisce la società Il vecchio sponsor diventa proprietario e le vespe potranno essere regolarmente iscritte

La Juve Stabia dovrebbe essere salva (usiamo il condizionale perchè in queste situazioni c'è sempre il fattore rischio da calcolare). L’acquisizione delle quote da parte della Domus srl (azienda leader nel settore dell'edilizia sostenibile), la società che fa capo a Guerri, già sponsor della squadra stabiese, è ora ufficiale. La ricapitalizzazione deliberata dagli amministratori giudiziari è già stata interamente soddisfatta. Ora sarà comunque una corsa contro il tempo. Perchè già da questo pomeriggio gli uffici amministrativi del club si metteranno al lavoro a ritmi frenetici per completare la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Bisogna presentare l'intera documentazione entro il 16. Ma conoscendo la burocrazia italiana, pare che gli amministratori giudiziari abbiano già preparato (e in qualche caso anticipato) le diverse documentazioni necessarie per l'iter burocratico. Insomma a Castellammare possono tirare un bel sospiro di sollievo, la Juve Stabia sarà regolarmente ai nastri di partenza della prossima serie B.