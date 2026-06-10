Ed ora in sala stampa c'è anche il poster del trionfo 2026 L'opera di Arturo Russo completa quello che è diventato un "affresco della memoria"

La carrellata dei trionfi si allunga. Chi ha avuto la fortuna di entrare nella piccola sala stampa intitolata all'indimenticato Marco Santamaria, ha potuto già godere di quel piccolo “museo” di emozioni che ripercorrono gli ultimi fantastici venti anni di storia giallorossa.

Le foto di Arturo Russo formano un affresco della memoria, con le foto di tutte le squadre che hanno regalato vittorie ed emozioni ai tifosi giallorossi. Allungare la sequela di poster era d'obbligo e l'ottimo Arturo non si è fatto pregare. E' arrivato in avanscoperta prima che terminasse la stagione, ha estratto metro e matita dalla giacca ed ha preso le misure per questa nuova testimonianza che rimarrà negli occhi di chi continuerà a frequentare la sala stampa anche in serie B.

Un poster che contiene tutti i protagonisti di questa grande avventura della promozione, la Coppa della Lega da una parte, la Supercoppa dall'altra. Al centro Oreste Vigorito con la sua maglia celebrativa che ricorda il suo amore per il fratello Ciro. Il titolo? “La manita dei Vigorito” (più Supercoppa).

Semplice e che coglie nel segno. Cinque campionati vinti dall'attuale società, in quella sequela fantastica di emozioni. Come sempre Arturo sta già studiando dove mettere il prossimo poster. Lo spazio da qualche parte si troverà.