Mercato Benevento: "monitorati" due elementi di qualità Lo staff della strega guarda con attenzione due giocatori del Potenza

Con il mercato che andrà ad iniziare il prossimo 29 giugno, non resta che accogliere con leggerezza tutte le voci che si rincorrono di questi tempi. Alcune campate in aria (Parigi per esempio...), altre con qualche fondamento di verità. Gli ultimi due nomi assurti al cosiddetto “Toto-rinforzi” sono quelli di due elementi del Potenza che ha vinto la Coppa Italia di Lega Pro. Ci riferiamo ad Antonio Siatounis e a Emanuele Schimmenti. Sono due elementi di ottima caratura, che potrebbero essere preziosi nel roster della nuova squadra di Antonio Floro Flores.

Il Benevento non ha aperto con loro una vera e propria trattativa, ma li monitora con attenzione, perchè potrebbero essere parte integrante del nuovo organico, anche se come alternative ai cosiddetti titolari.

Lo staff di mercato del Benevento li monitora e valuta se possano davvero essere un affare o meno. Il greco cresciuto nella Sampdoria è un centrocampista ancino di piede che può giocare in varie porzioni di campo, Schimmenti è un esterno rapido e di grandi iniziative.

Perchè sì...

Possono essere un affare perchè entrambi sono a scadenza di contratto. Dunque per prenderli il Benevento deve solo convincere i giocatori a sposare il progetto giallorosso. E' indubbio che con la B appena conquistata, la strega diventa un bocconcino appetibile per chiunque abbia disputato lo scorso anno la Serie C. Vedremo cosa potrà accadere.

Perchè no...

Sono entrambi del 2002, dunque entrambi “over”. Lo abbiamo sottolineato più volte che la lista “over” del Benevento è pressochè piena, per cui appare evidente che per ogni elemento che sia nato dopo il primo gennaio 2002 che entra, ce ne dovrà essere un altro che dovrà uscire. Coefficiente di difficoltà non calcolabile, perchè cedere giocatori che sono sotto contratto e che hanno appena vinto il campionato non è quello che si chiama una passeggiata di salute.

Quella particolarità...

La storia di Schimmenti molti la ricorderanno a gennaio. Il Benevento lo aveva praticamente acquistato, assicurando anche una contropartita al Potenza, che a fine anno non ci sarebbe più stata proprio per via del contratto in scadenza. Schimmenti però non se la sentì di lasciare Potenza, che era lanciatissimo verso la conquista della Coppa Italia di Lega Pro. Il Benevento perse un giocatore di talento, il Potenza vinse davvero la Coppa Italia. Ora la storia potrebbe ripetersi. Il giocatore piaceva e piace ancora. C'è solo il problema della lista over.

Nella foto Emanuele Schimmenti con la Coppa Italia di Lega Pro