Mercato: due priorità per il Benevento Nel mirino terzino e esterno di fascia sinistra

Step by step sarà il motto in casa Benevento. Proprio questo pomeriggio si è tenuto presso la struttura giallorossa un incontro che ha visto la presenza del patròn Oreste Vigorito insieme al direttore Carli, al diesse Padella, al tecnico Floro Flores e al club manager Cilento. Al centro della questione il mercato e i primi obiettivi che dovranno iniziare a ridisegnare la rosa.

Ci sarà l'esigenza di sfoltire il gruppo con la partenza di diversi over. Tra cui Manconi, Celia e Borghini. A centrocampo sono state fatte nuove analisi. Mehic partirà con la squadra per il tour estivo. Il tecnico vorrà avere una visione più chiara sul suo possibile utilizzo in serie B. Dopotutto l'infortunio nella passata stagione ha impedito al mediano di mettersi in gioco. Potrebbe invece andar via Talia dovesse arrivare una offerta interessante. Cambio di programma su questo giocatore nato nel vivaio giallorosso rispetto alla passata stagione quando arrivò il diniego a diverse società tra cui l'Entella per la sua cessione definitiva.

Ma in entrata saranno due le priorità: terzino sinistro e esterno sempre sulla fascia mancina. Il Benevento non eserciterà il riscatto per Ceresoli ma potrebbe rinegoziare l'accordo. Sta di fatto che servirà un rinforzo in quel ruolo, attualmente carente. Stesso discorso sull'esterno d'attacco. Della Morte tornerà al Vicenza. L'intento del club di via Santa Colomba è quello di alzare l'asticella prendendo un esterno di categoria superiore. È stato chiaro Antonio Floro Flores.

Ci sarà da valutare anche la questione del portiere

Vannuchi andrà via? Non è una decisione scontata. Il portiere ha soddisfatto nel campionato di serie C. Se il mercato dovesse offrire un elemento più forte, il club non si tirerà indietro ma dovrà essere una figura esperta. Il profilo giovane non rientra nei piani. Insomma idee chiare in casa Strega. Padella è già al lavoro per individuare nuove figure. Ma Vigorito ha chiarito la sua posizione, sicuramente diversa rispetto a quella della passata stagione. Le entrate dovranno andare a braccetto con le uscite. Banditi gli esuberi in rosa.