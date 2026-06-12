Baroni apre all'Hellas: per la strega potrebbe essere un'altra sfida suggestiva Il Benevento si ritroverebbe come avversari (dopo Inzaghi) i due tecnici delle promozioni in serie A

Sean Sogliano va avanti con l'Hellas Verona. Dopo le sirene leccesi, il dirigente alessandrino ha dedico di rinnovare con l'Hellas per altri tre anni. Sogliano ha così subito voltato pagina ed ha provato a stringere per il nuovo allenatore. Come riporta Gianlica Di Marzio, il dirigente dell'Hellas ha già incontrato Marco Baroni: “Tra le parti c’è disponibilità reciproca a trovare un accordo. Ora il Verona e Baroni continueranno a lavorare per provare a raggiungere un’intesa definitiva e riportare l’allenatore in gialloblù”, scrive l'esperto di mercato.

Insomma l'ex tecnico del Benevento potrebbe tornare in B, ma in una piazza decisamente ambiziosa. E proprio per la squadra giallorossa sarebbe un incrocio assai suggestivo: si ritroverebbe di fronte i due allenatori che l'hanno portata in serie A, appunto Marco Baroni e ovviamente Pippo Inzaghi, allenatore della seconda storica promozione nella massima serie. Un ulteriore motivo di attrazione per una quella che per la squadra giallorossa che ritrova la B si presenta sarà una stagione trasordinaria.