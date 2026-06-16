Presentazione del calendario di B: chi verrà dopo Mantova? Sono tante le località prescelte negli ultimi anni, anche di città che hanno ancora le squadre in B

Volete conoscere il nuovo calendario della serie B? Dovete armarvi di pazienza ed aspettare. La Lega cadetta ha infatti deciso di posticipare la presentazione dei calendari alla fine di luglio (sarà ancora una volta "asimmetrico" come avviene in serie A e per il Benevento sarà la "prima volta"), quando sarà definito in maniera definitiva il quadro delle iscrizioni al campionato 2026-27. Al momento restano infatti da completare tutti gli adempimenti burocratici e federali necessari per l'ammissione delle società al torneo cadetto. Solo dopo aver ottenuto la certezza dell'organico definitivo si procederà con la compilazione e la presentazione del calendario ufficiale.

Dove sarà fatta la presentazione?

C'è il più assoluto riserbo anche sulla location che ospiterà la cerimonia di presentazione. Noi possiamo solo andare a ritroso nel tempo e ricordare quale città hanno già fatto da “copertina” al campionato che stava per venire. E ovviamente credere che alcune di queste città non siano di nuovo chiamate in causa dagli organizzatori della Lega. Molte città non sono neanche più in serie B, per cui non sono neanche da prendere in considerazione.

Le cerimonie degli anni passati

Partiamo dallo scorso anno in un viaggio a ritroso nel tempo. Il calendario della 94a stagione del torneo cadetto fu presentata mercoledì 30 luglio, nella cornice di Palazzo Te a Mantova. Una location che ha portato fortuna alla squadra virgiliana, che non solo si è salvata, ma ha anche sfiorato i play off. L'anno precedente il 24-25, con la modalità del calendario “asimmetrico” (vale a dire con il girone di ritorno non a specchio con l'andata), lo stesso fu presentato a Piazza Europa a La Spezia. Campionato 23-24, col Benevento in serie C, il calendario viene presentato nello splendido scenario di Villa Olmo a Como. Nella stagione 22-23, l'ultima frequentata dalla squadra giallorossa, che al termine della stagione precipitò in Lega Pro, il calendario fu presentato nella suggestiva cornice del Lungomare di Reggio Calabria. E siamo al campionato 21-22: il calendario ancora nella sua formula tradizionale nasce a Ferrara, nella suggestiva e spettacolare cornice di Piazza Trento e Trieste nel centro della città estense. L'anno precedente, quello 20-21 visse l'avvio nella suggestione di Piazza dei Miracoli a Pisa: il Benevento per chi non lo ricordasse era quell'anno in serie A.

Il Benevento sale in A, presentazione ad Ascoli

L'anno precedente (2019-20), quello della vittoria della squadra di Pippo Inzaghi, ma anche quella falcidiata dal Covid, vide il suo “vernissage” nel Chiostro di San Francesco ad Ascoli: era il compleanno della B che compiva 90 anni. Nel 2018-19 la presentazione del calendario si tenne al Teatro Rendano di Cosenza, il Benevento di Bucchi fu eliminato ai play off dal Cittadella. L'anno precedente, il 17-18, con la squadra giallorossa per la prima volta in serie A, la presentazione del campionato di B avvenne dal Castello Svevo di Bari. Nel 2016-17, quello con in panchina Marco Baroni, che si concluse con la conquista della serie A ai play off, il calendario fu presentato al Teatro Bonci di Cesena. Ci fermiamo qui, considerato che negli anni precedenti il Benevento giocava i suoi ultimi campionato di C alla disperata ricerca della B. Ma anche perchè negli anni dopo il 2010 la presentazione avveniva nella sede milanese della Lega (poi si cominciò con Lerici, Palermo e Verona).

Per il prossimo calendario aspettiamo la fine di luglio e la location scelta: non dovrebbero essere alcune che hanno già ospitato l'evento (Mantova, Pisa, Ascoli, Cesena, Palermo, Verona), ma è inutile fare previsioni. Conviene attendere.

Nella foto la presentazione del calendario della scorsa stagione a Mantova