Benevento, si gettano le basi per il ritiro Nuova riunione tecnica presso la sede giallorossa

Nuovo confronto in casa Benevento. Aspettando il ritorno dei calciatori dalle loro mete estive, staff dirigenziale e tecnico sono al lavoro per programmare al meglio il lavoro estivo e le attività legate al campionato cadetto. Presso la sede di via Santa Colomba c'è stata questo pomeriggio una riunione per definire i ruoli da attribuire ai collaboratori di Antonio Floro Flores.

Presente quindi l'allenatore giallorosso, insieme al club manager Alessandro Cilento, al direttore tecnico Marcello Carli e al diesse Emanuele Padella. Hanno partecipato all'incontro anche il team manager Fabrizio Melara e i collaboratori Manuel Landaida, Vincenzo Iannuzzi e Pasquale Piscitelli.

Era assente il patròn Oreste Vigorito impegnato sempre a Benevento in un'assemblea di Confindustria. Questioni che non riguardano il calcio, tema invece di discussione presso la sede giallorossa. È stata l'occasione giusta per organizzare il lavoro estivo quando rientreranno tutti i giocatori per riprendere le attività divise tra il quartier generale sannita e la splendida cornice di Cascia che darà il via ad un vero e proprio tour ricco di amichevoli.

L'obiettivo sarà quello di lavorare in sinergia seguendo le direttive di Antonio Floro Flores il quale avrà il compito di formare dei gruppi impegnati nella tecnica individuale sotto l'attenta guida di Landaida e di Iannuzzi. Decisione maturata a fine stagione dal massimo dirigente che ha voluto potenziare lo staff tecnico in occasione del campionato cadetto. Si è parlato anche di mercato. C'è il pieno coinvolgimento dell'allenatore nella scelta dei nuovi profili. Carli e Padella hanno già iniziato a intavolare delle trattative dopo il chiarimento del tecnico napoletano sulle caratteristiche che gli serviranno per applicare l'assetto tattico, lo stesso della passata stagione.