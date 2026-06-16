Il calendario "asimmetrico", una novità assoluta per il Benevento Per la prima volta parteciperà ad un torneo che stravolge l'ordine delle gare tra andata e ritorno

Il calendario asimmetrico. Ne avete sentito parlare tutti, basta guardare il recente calendario della serie A. Le gare d'andata non sono uguali a quelle di ritorno, si mischia tutto: se all'andata la prima si gioca contro la squadra “X”, nel ritorno potrà capitare che si giochi contro quella “Y” o magari “Z”.

Era così l'anno scorso, sarà lo stesso anche quest'anno. E per il Benevento sarà una novità assoluta. Non gli è mai capitato di giocare in questa maniera. Quando si è deciso di portare il calendario asimmetrico anche in serie B, la sqiadra giallorossa era precipitata in serie C.

Sarà una mezza rivoluzione anche per i tifosi che sono abituati a ricordarsi che quel derby dell'andata che era alla terza giornata, lo ritrovi alla stessa giornata al ritorno, a cambi invertiti. Invece non sarà così. Ci sono praticamente due calendari differenti, uno all'andata e uno al ritorno.

E' una delle novità che propone la Lega di B.

Il campionato inizierà il 22 agosto 2026, con possibili anticipi il 21 agosto. L'ultima giornata invece è prevista tra il 14 e il 16 maggio 2027. Previsto subito uno stop per le Nazionali dal 21 settembre al 6 ottobre con due week end senza campionato: c'è la “Nation League”. Ma ci sono anche altre soste: quella dal 9 al 17 novembre 2026 e dal 22 al 30 marzo 2027, periodi nei quali ciascuna selezione nazionale disputerà al massimo due partite ciascuna.