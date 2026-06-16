Il calendario "asimmetrico", una novità assoluta per il Benevento

Per la prima volta parteciperà ad un torneo che stravolge l'ordine delle gare tra andata e ritorno

il calendario asimmetrico una novita assoluta per il benevento
Benevento.  

Il calendario asimmetrico. Ne avete sentito parlare tutti, basta guardare il recente calendario della serie A. Le gare d'andata non sono uguali a quelle di ritorno, si mischia tutto: se all'andata la prima si gioca contro la squadra “X”, nel ritorno potrà capitare che si giochi contro quella “Y” o magari “Z”. 

Era così l'anno scorso, sarà lo stesso anche quest'anno. E per il Benevento sarà una novità assoluta. Non gli è mai capitato di giocare in questa maniera. Quando si è deciso di portare il calendario asimmetrico anche in serie B, la sqiadra giallorossa era precipitata in serie C. 

Sarà una mezza rivoluzione anche per i tifosi che sono abituati a ricordarsi che quel derby dell'andata che era alla terza giornata, lo ritrovi alla stessa giornata al ritorno, a cambi invertiti. Invece non sarà così. Ci sono praticamente due calendari differenti, uno all'andata e uno al ritorno.

E' una delle novità che propone la Lega di B.

Il campionato inizierà il 22 agosto 2026, con possibili anticipi il 21 agosto. L'ultima giornata invece è prevista tra il 14 e il 16 maggio 2027. Previsto subito uno stop per le Nazionali dal 21 settembre al 6 ottobre con due week end senza campionato: c'è la “Nation League”. Ma ci sono anche altre soste: quella dal 9 al 17 novembre 2026 e dal 22 al 30 marzo 2027, periodi nei quali ciascuna selezione nazionale disputerà al massimo due partite ciascuna.

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