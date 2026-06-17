Serie B, ancora tante panchine "vuote" Settimana forse decisiva per le scelte di Sampdoria e Verona

Dicono che il mercato stenti a decollare. C'è il Mondiale a distogliere tutti, ma in B ci sono ancora 7/8 panchine da sistemare. Altro che mercato, insomma. Se mancano i primi attori si può fare davvero poco nell'allestimento della nuova squadra. La lista insomma è ancora lunga: ad iniziare da alcune società che sembravano aver risolto, come il Pisa. Il nuovo allenatore sarà Paolo Bianco, che ha già cominciato a lavorare, ma non può essere ufficializzato visto che col Monza era scattato il rinnovo contrattuale fino al 2028. Insomma a Pisa sono ancora prigionieri della burocrazia, ma la scelta è stata fatta.

A Catanzaro sono ancora titubanti, anche se il cerchio dovrebbe stringersi su Davide Possanzini. L'ex secondo di Roberto De Zerbi sembra sempre di più il favorito a succedere ad Aquilani e il diesse Polito dovrebbe presto annunciare la sua scelta. Ovvio che la lista abbia ancora nomi da spulciare, da Michele Mignani a Guido Pagliuca, che perà sembra più vicino al Cesena. Si parla anche di qualche profilo giovane proveniente dalla C. Vedremo.

Ad Empoli “nicchiano”. “Prima il futuro della società, poi quello della panchina”, ha detto Fabrizio Corsi, facendo intendere che non c'è fretta, anche se il contratto di Fabio Caserta è in scadenza il prossimo 30 giugno. Il presidente ha detto che sta cercando nuovi partner per la società.

Anche alla Sampdoria provano a stringere i tempi. E la corsa alla panchina sembra essere limitata a due candidati: Davide Possanzini, che ha incontrato Fredberg la scorsa settimana, e Fabio Pecchia, che dovrebbe incontrare la società tra qualche giorno. Si tratta di due allenatori diversi, anche se entrambi hanno vestito la maglia blucerchiata. Qualche spiraglio è atteso in settimana.

A Castellammare le incombenze si incrociano. All'iscrizione, passaggio obbligato per il futuro, fa da contraltare anche la scelta del nuovo allenatore dopo Abate. Il nome che piace di più è quello di Pietro De Giorgio, che ha conquistato la Coppa Italia di C a Potenza. Ma piacciono anche Gorgone, ultima stagione al Pescara, e Andreoletti, ex Benevento e Padova.

Anche a Verona sembra abbiano ormai scelto il timoniere per la B. Si tratta di Marco Baroni che sta risolvendo il contratto col Torino, prima di potersi legare di nuovo all'Hellas. A Verona avrebbero anche già discusso di ingaggio: due anni di contratto più uno in caso di promozione in serie A.

Infine Cesena. Il nuovo direttore sportivo Andrea Mancini ha scelto Guido Pagliuca, ma prima di ufficializzarlo si aspetta l'ok del “board” americano, che sembra ancora indecisa sul futuro di Cole. Alla fine dovrebbe prevalere la volontà di Mancini.





AREZZO

All. Cristian Bucchi (confermato)

ASCOLI

All. Francesco Tomei (confermato)

AVELLINO

All. Alessandro Nesta (nuovo)

BENEVENTO

All. Antonio Floro Flores (confermato)

CARRARESE

All. Gabriele Cioffi (nuovo)

CATANZARO

All. da definire

CESENA

All. Guido Pagliuca (?)

CREMONESE

All. Marco Giampaolo (confermato)

EMPOLI

All. (?)

JUVE STABIA

All. da definire

MANTOVA

All. Francesco Modesto (confermato)

MODENA

All. Daniele Galloppa (nuovo)

PADOVA

All. Antonio Calabro (nuovo)

PALERMO

All. Filippo Inzaghi (confermato)

PISA

All. Paolo Bianco (nuovo)

SAMPDORIA

All. da definire

SUDTIROL

All. Giorgio Gorgone

VERONA

All. da definire

VICENZA

All. Fabio Gallo (confermato)

VIRTUS ENTELLA

All. Andrea Chiappella (confermato)