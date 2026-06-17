Benevento, ecco quando partiranno gli abbonamenti per la B Ci saranno alcune novità, presto se ne saprà di più

Sono in tanti a chiederselo. Quando scatterà la nuova campagna abbonamenti? Per ora è solo una previsione, ma abbastanza attendibile: a fine mese tutto dovrebbe essere pronto. Ci saranno delle indubbie novità. E' possibile che l'abbonamento comprenda tutte e 19 le partite in casa e non ci sia più spazio per la rituale e ormai tradizionale “giornata giallorossa”.

Potrebbe essere la novità più succosa, insieme a quel calendario asimmetrico di cui abbiamo parlato ieri. Sui prezzi dunque non andrebbe più defalcata una giornata, ma sarebbero comprensibili dell'intero pacchetto casalingo.

Ma gli addetti alla logistica del Benevento Calcio stanno anche lavorando ad un'altra novità per così dire “tecnica”. Potrebbe cambiare il gestore della vendita dei biglietti e non essere più come negli ultimi anni la Ticket One. A sostituirla dovrebbe essere una società napoletana, la Etes.

Per entrare nello specifico la Etes (acronimo di Electronic Ticket Emission System) è un marchio della “Come on web Srl”, società italiana specializzata nei settori del ticketing e del marketing per l'intrattenimento, ed è una piattaforma che consente l'emissione e la stampa di biglietti con sigillo fiscale, per eventi come manifestazioni sportive, concerti musicali, spettacoli teatrali e altri eventi di intrattenimento.

Dunque non resta che attendere gli ultimi giorni del mese per saperne di più.