Braida corregge il tiro: "Ronaldinho farà un evento marketing col Ravenna" Il vicepresidente dei romagnoli specifica: "L'ex Milan non giocherà mai in serie C, ha 46 anni"

Per qualche momento molti ci hanno creduto davvero che Ronaldinho tornasse a giocare. A Ravenna per la precisione, la squadra che il Benevento affronterà in Coppa Italia il prossimo 9 agosto. Ma a spegnere gli entusiasmi nati dopo l'annuncio del presidente Cipriani, ci ha pensato Ariedo Braida, vicepresdiente del ravenna. L'esperto dirigente, che nel 2008, da direttore sportivo del Milan, portò il brasiliano in rossonero, ha parlato ai microfoni di Nicolò Schira: "Ronaldinho farà un evento di marketing con noi ma non giocherà nel Ravenna in Serie C nella prossima stagione. Anche perché ha 46 anni, magari fosse ancora in grado di giocare. Dinho era un fenomeno ed è stato un giocatore meraviglioso: mi lega a lui un rapporto bellissimo dai tempi del Milan, ma non giocherà in C con noi". Una dichiarazione che smentisce quanto dichiarato da Cipriani e dallo stesso (ex?) giocatore brasiliano, vedremo quale delle versioni sarà quella definitiva e se esiste davvero la possibilità di rivedere il Gaucho in campo in Italia a settembre.