Il Benevento in B ritroverà tanti allenatori che ne hanno scritto la storia Da Marco Baroni a Pippo Inzaghi, fino a Christian Bucchi. Caserta è ancora in bilico

Marco Baroni nel 2016-17, Christian Bucchi nel 18-19, Pippo Inzaghi nel 2019-20, Fabio Caserta nei due anni successivi (anzi, un anno e mezzo...). Perchè nel 2022-23 ci fu il cosiddetto “annus horribilis”, iniziato con il tecnico di Melito Porto Salvo e andato avanti con scarse fortune con Cannavaro, Stellone e Agostinelli. Le cinque stagioni del Benevento in B sintetizzate dall'inquilino sulla panchina giallorossa.

Sembra passata una vita da quella sfortunata ultima volta, tornare in B è una opportunità che riporta la squadra giallorossa in una dimensione certamente più suggestiva per una città non certo metropolitana che ha mille problemi e che può trovare nel calcio un momento di aggregazione e passione unica.

Dicevamo degli allenatori che hanno fatto la storia della squadra giallorossa in B. Il Benevento rischia di incrociarne molti, se non quasi tutti. Marco Baroni ha accettato di tornare in B con un progetto ambizioso nell'Hellas Verona: punterà al ritorno in A, senza alcun dubbio. Pippo Inzaghi ci prova già dallo scorso anno col Palermo. Il “City Group” gli aveva già affidato uno squadrone, ma il calcio non sempre segue criteri logici e i rosanero, pur regalando autentiche perle di bellezza, non sono riusciti ad andare oltre la semifinale play off, trafitti dal Catanzaro di Aquilani (poi a sua volta impallinato dal Monza). Il Benevento ritroverà anche Christian Bucchi dopo averlo riabbracciato nella coda del campionato, la Supercoppa. Il tecnico romano ancora ricordava l'eliminazione ai play off ad opera del Cittadella sottolineando che ad una sconfitta così non si fa mai l'abitudine.

Difficile capire se la strega ritroverà anche Fabio Caserta. La sua posizione, dopo la salvezza sul filo di lana ad Empoli, è ancora in stand by. Lo voleva il Catania, ma non se n'è fatto più nulla. Fino al 30 giugno è ancora tesserato con la società toscana, che però sonda altre piste. Sicuramente non ritroverà Cannavaro, alle prese con il Mondiale alla guida dell'Uzbekistan, e neanche Stellone, che ha risolto il suo contratto (scadeva nel 2030) con la Vis Pesaro. L'ex Frosinone potrebbe andare al Pescara, visto che si è stabilito da tempo in Abruzzo. In quanto ad Andrea Agostinelli, ultimo allenatore ad aver guidato il Benevento in serie B, nel campionato scorso ha guidato in panchina l'FC Paradiso nel campionato di Promotion League (paragonabile alla C italiana) in Svizzera. Neanche lui, fino a prova contraria sempre possibile nel calcio, sarà tra gli ex allenatori che il Benevento incrocerà nella prossima stagione.

Nella foto di "Ottopagine" Bucchi e Floro Flores: si ritroveranno in campionato