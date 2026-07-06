Benevento, tre anni di contratto per il giovane brasiliano Logan La società giallorossa lo ha prelevato a titolo definitivo dall'America di Rio de Janeiro

Contratto fino al 30 giugno 2029 per Logan Gasper, il ragazzo brasiliano che il Benevento ha prelevato dall'Amarica di Rio de Jameiro, la società presieduta dall'ex Campione del Mondo, Romario. Il giovane carioca, classe 2006, era già da due giorni a Benevento accompagnato in questo lungo viaggio dai genitori. La società, raccolto tutto l'incartamento, lo ha subito legato federalmente al Benevento. Contratto triennale nel segno di una fiducia che si spera sia ripagata con prestazioni all'altezza del giovane brasiliano.

Ecco il testo dell'ufficialità comunicato dal Benevento Calcio.

“Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con la società AFC America RJ per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Logan Gaspar Queiroz de Freitas. Il calciatore brasiliano, classe 2006, ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2029”