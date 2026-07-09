L'ex capitano giallorosso Lucioni è il nuovo diesse del Cosenza Il difensore nativo di Terni è alla sua prima esperienza dietro ad una scrivania

Fabio Lucioni è il nuovo direttore sportivo del Cosenza Calcio. Lucioni, ex capitano della squadra giallorossa nelle due promozioni consecutive dalla C alla serie A, ha 39 anni ed è alla sua prima esperienza dietro ad una scrivania. «Ringrazio innanzitutto la società, nella persona del presidente Eugenio Guarascio, che mi sta dando questa grande opportunità. Cercherò in tutti i modi di rendere questa stagione indimenticabile. Vogliamo costruire una squadra giovane – ha affermato Fabio – che possa riportare un sano entusiasmo da parte dei tifosi, perché avremo bisogno del loro sostegno. Mi impegnerò con tutte le mie forze affinché gli obiettivi vengano raggiunti. Stiamo individuando il nuovo allenatore, mentre per quanto riguarda le strutture sportive, abbiamo programmato incontri a stretto giro per verificare le condizioni dei campi». Il Cosenza Calcio ha dato il benvenuto a Fabio Lucioni, augurandogli un proficuo lavoro al servizio dei colori rossoblù.