Benevento, 24 ore di pausa. Si riprende il lunedì alle 18 Sernicola atteso per martedì a Benevento, ma dovrà essere a posto il carteggio con la Cremonese

Pomeriggio di domenica a riposo, così come la mattinata del lunedì. La squadra può respirare un po' dopo aver tirato a tutta per questa prima settimana. L'appuntamento del lunedì è a pranzo, al Catering Messina, tutti insieme da mezzogiorno alle 14. Poi nel pomeriggio alle 18 si ricomincia a sudare.

La domenica mattina ha visto la presenza del patron Vigorito all'Imbriani. Il presidente doveva ritirare in serata il premio “Telesia for Peoples 2026” a Telese Terme e ne ha approfittato in mattinata per stare vicino alla squadra. Insieme viene tutto più facile e per i giallorossi anche la fatica si avverte di meno. Si va avanti a ritmi serrati, nessuno sconto. Queste 24 ore di stop sono state un toccasana per tutti, Floro lo ha capito ed ha concesso una pausa.

Ha cominciato ad allenarsi anche Pietro Beruatto, mentre bisognerà ancora attendere per vedere Sernicola. Il suo arrivo a Benevento per le visite mediche forse martedì (come anticipato), ma tutto dipende dalla burocrazia. Perchè, ormai è risaputo, col giocatore la società giallorossa è già d'accordo su tutto, ma manca il carteggio della Cremonese. Dunque si può solo ipotizzare il giorno del suo arrivo in città, dove troverà tutto pronto per le visite mediche.

Si avvicina a grandi passi la prima amichevole, mercoledì all'Imbriani contro l'Equipe Campania. Orario presumibile, le 18. Buon test per i giallorossi dopo dieci giorni di allenamenti, tanta curiosità tra i tifosi per vedere all'opera la batteria di nuovi arrivati.