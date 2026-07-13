Dal premio alla solidarietà: sostegno di Vigorito alla Fondazione Caliendo L'annuncio del presidente del Benevento Calcio nel corso di Telesia for Peoples

Nel corso di Telesia for Peoples, il presidente Oreste Vigorito ha partecipato per ricevere un premio relativo alla categoria sport. Il massimo dirigente è stato omaggiato per l'impegno profuso negli anni nel Benevento Calcio, con il quale ha raggiunto traguardi molto importanti. Quest'anno la manifestazione è stata dedicata alla fondazione Domenico Caliendo, il bambino deceduto in seguito a un presunto caso di malasanità. A rappresentare la fondazione, erano presenti anche i genitori di Domenico che hanno ricordato con grande commozione la giovane vita spezzata. Dopo aver ricevuto il premio, tra le ovazioni dei tifosi presenti, Vigorito si è rivolto direttamente ai genitori di Domenico, ai quali ha rivelato la volontà di sostenere fattivamente la fondazione. Alla stessa, il Benevento Calcio donerà il 10% degli incassi della campagna abbonamenti. Vigorito, inoltre, si è impegnato a erogare alla fondazione anche un contributo personale, attraverso la Ivpc. Un gesto di generosità che ha strappato un lungo applauso, così come gli apprezzamenti dalla famiglia Caliendo, che ha ringraziato con commozione e con la promessa di essere presente allo stadio per assistere a una partita del Benevento Calcio.