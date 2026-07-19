Benevento, oggi secondo test stagionale col Calvi Si gioca all'Imbriani con inizio alle ore 18: dirigerà ancora una terna del CSI locale

E' il giorno del secondo test stagionale per il Benevento. All'Imbriani sarà la volta dell'Asd Calvi, formazione che milita nel campionato di seconda categoria. Una buona sgambatura per i giallorossi, andati in campo per allenarsi anche in mattinata. Si comincia alle 18, con apertura dei cancelli come sempre mezz'ora prima dell'inizio previsto della gara.

Floro Flores proseguirà sul solco della prima amichevole contro l'Equipe Romagna, provando a recuperare qualcuno degli assenti di quella partita (Scognamillo, forse Mehic).

Come mercoledì anche questo test avrà l'etichetta di “allenamento congiunto”, che vuol dire che non ci sarà l'egida della Figc sulla partita, per cui non avranno alcun valore le eventuali ammonizioni ed espulsioni. Ragione per cui alla sfida potrà prendere parte anche Marco Tumminello che ha da scontare 45 giorni di squalifica.

La gara tra Benevento e Calvi sarà diretta da una terna del Centro Sportivo Italiano di Benevento: Remo Catalano sarà l'arbitro, Gerardo Siciliano il primo assistente, Cosimo Lepore il secondo.

Attesa per vedere per la prima volta all'opera l'ultimo arrivato Leonardo Sernicola, che dovrebbe essere l'unica novità di questa domenica, in attesa che la società rifinisca l'attuale inquadratura. Lo staff di mercato continua a lavorare con impegno e grande attenzione ai cosiddetti rinforzi: la priorità, come ha ribadito Padella, è costituita soprattutto dall'esterno sulla corsia mancina. In pratica un “alter ego” di Simonetti, che prima dell'infortunio è stato il punto di equilibrio della formazione giallorossa. Un elemento che sappia coniugare al meglio le due fasi di gioco e che possa colmare un vuoto che non è pronosticabile nei tempi: tutto dipenderà dal recupero del “tuttocampista” romano.

C'è curiosità anche di rivedere all'opera gli altri nuovi arrivi: da Beruatto ai due ex Potenza, Schimmenti e Siatounis, fino al brasiliano Logan, autore di un gran gol nel test con l'Equipe Campania.