Benevento, mercato in uscita: Borghini al Guidonia, è fatta Le due società sono allo scambio dei documenti. Ceduto ufficialmente anche Francescotti al Treviso

Che il Guidonia facesse sul serio per Diego Borghini si era capito quando la società laziale ha offerto addirittura un contratto triennale al difensore livornese. Si vedeva che voleva affondare il colpo e alla fine lo ha fatto. Tra il Benevento e la società romana si è arrivati già allo scambio dei documenti, dunque l'affare può dirsi fatto. Diego Borghini, difensore livornese, classe 97, passa dopo un anno alle falde della Dormiente, alla squadra romana. Che ha ambizioni neanche tanto nascoste e vuole affidarsi a giocatori di sicuro rendimento come è l'ormai ex giallorosso.

Intanto Emanuele Padella sulla strada che porta ad Ascoli per la presentazione dei calendari, ha anche definito la cessione ufficiale di Nicolò Francescotti, attaccante classe 2005, al Treviso dove è stato in prestito nella passata stagione. Il Benevento si è garantito il 50 per cento su una eventuale futura rivendita del giovane attaccante.