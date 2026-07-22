Benevento, la serie B dal Modena al... Modena Nel 2023 la squadra aveva salutato la B proprio contro i canarini. 5 volte in casa nelle prime 7

Il Vigorito non cambia il cromatismo delle avversarie nella sua serie B: aveva chiuso (penultima di campionato, ultima nel Sannio) il 13 maggio del 2023 ospitando il Modena, riaprirà questa stagione ricevendo ancora i canarini il 22 agosto. Un piccolo scherzo del destino. Che si duplica proprio con gli emiliani, che saranno gli avversari dell'ultima di campionato il 14 maggio.

Doppietta per cominciare

Dopo il Modena del giovane Galloppa sarà la volta del Sudtirol dell'ex Possanzini, ancora al Vigorito. Una “doppietta” casalinga per iniziare la stagione col piede giusto. Prima trasferta in casa dell'Ascoli, una neo promossa di grandi ambizioni e di tradizione.

Cinque volte in casa nelle prime sette

Il calendario ha voluto fare un omaggio ai tifosi giallorossi: nelle prime sette giornate la strega giocherà per ben cinque volte al Vigorito: le prime due contro Modena e Sudtirol, poi dopo Ascoli al Del Duca, arriva il Verona di Marco Baroni, poi viaggio in Toscana a Carrara alla quinta e nuovo doppietta contro Cesena e Vicenza. Se la strega inizia col piede giusto può mettere tanto fieno in cascina subito.

Il 7 novembre il derby con l'Avellino al Vigorito

Sarà l'undicesima giornata, il 7 di novembre (salvo anticipi), il giorno della sfida tra vicini di casa contro l'Avellino di Nesta. Una data che tanti tifosi hanno già cerchiato in rosso e che speriamo possa essere aperta al pubblico di entrambe le fazioni. Dopo una settimana di sosta c'è la suggestiva trasferta a Marassi contro la Sampdoria (21 novembre), mentre il 28 si sarà ospiti al Barbera di Pippo Inzaghi, altro ex di quelli che fanno battere il cuore. Doppietta in trasferta 28 novembre e 5 dicembre, quando si anrà a far visita alla Juve Stabia, per il secondo derby stagionale. Il girone d'andata si chiude il 27 dicembre a Chiavari.

Ritorno, un altro campionato

Il 9 gennaio si riprende col calendario “asimmetrico”: inizio il 9 gennaio a Bolzano per quella che sarà una doppietta diluita. Alla quarta giornata arriva la Sampdoria al Vigorito e il 6 febbraio la Cremonese concede il bis per un'altra doppietta di grande suggestione.

I derby campani e i due ex uno dietro l'altro

Il 2 marzo al Vigorito c'è la Juve Stabia, alla 31a il 20 marzo si va ad Avellino. Altra trasferta da cerchiare in rosso, per tanti è una data attesa dopo le sfide non proprio positive in serie C. Si chiude con sfide da brivido. Il primo maggio a Verona sul campo della squadra dell'ex Baroni, l'8 al Vigorito contro il Palermo di Pippo Inzaghi. Il passato che torna e decide la stagione. Prima di chiudere la stagione regolare al Braglia di Modena.