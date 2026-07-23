Abbonamenti Benevento, è il momento di accendere la passione. LE FOTO

Il tifoso di calcio non ha un connotato specifico. Può essere il tuo vicino di casa, il macellaio, il pizzaiolo, lo studente del secondo piano, la farmacista dove vai a prendere la tua aspirina, il fioraio che ti dà sempre le rose più belle per tua moglie. Gente comune, che ha un unico denominatore: la passione per la squadra di calcio. Sono tutti loro il “dodicesimo uomo” in campo per la squadra a cui tieni: il loro incitamento, le grida, i cori, la spinta morale riesce lì dove l'undici in campo non arriva, è un fil rouge invisibile che lega il tifoso alla sua squadra, un legame indissolubile di cui nessuno può fare a meno.
E' simpatica e incisiva la campagna promossa dal Benevento Calcio, che ha vestito con la maglietta celebrativa proprio la gente comune, quella che si sintonizza ogni volta con la squadra e la spinge verso la vittoria. Il “claim” preparato dall'Ufficio marketing è l'esortazione più semplice per chiedere agli appassionati di sottoscrivere l'abbonamento: “I nostri dodicesimi sono pronti a scendere in campo! E tu, vuoi essere il nostro dodicesimo? Corri a sottoscrivere il tuo abbonamento!”.
E' il momento di accendere la passione, di fare quel piccolo sacrificio economico e fidelizzarsi per l'intera stagione alla squadra del proprio cuore. Il Benevento ha bisogno di tanti “dodicesimi” in grado di aiutarlo nei momenti complicati, la mano è tesa, basta afferrarla.