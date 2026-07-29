Karate, una sannita argento ai Mondiali in Romania Rocio Aurora Bravo De Caro ha conquistato la medaglia d'argento nella disciplina del Kumite

Il Karate è uno di quegli sport che riscopri solo quando ci sono le Olimpiadi o se ti appassioni alle gesta del maestro Miyagi, al secolo Pat Morita, nei film di Karate Kid. Ma se scavi trovi un retroterra di passione e sacrifici che meriterebbe sempre di essere esaltato.

Anche a Benevento da anni compie la sua attività la Seishinkan del maestro Alfredo Testa e spesso capita di doverti soffermare su qualche trionfo di giovani campioni. E' il caso di Rocio Aurora Bravo De Caro, una giovanissima karateca italiana che proprio sotto l'egida della società sannita ha conquistato la medaglia d'argento ai Campionati del Mondo WUKF disputati a Cluji-Napoca in Romania dal 22 al 26 luglio 2026 nella disciplina Karate-Kumite, categoria Mini Cadets – 60 kg.

Aurora, la neo vice campionessa del mondo, era all'esordio assoluto in una competizione internazionale e ha sforato di un niente il titolo, perdendo la finale per una manciata di punti. Ma il risultato raggiunto resta di assoluto valore, perchè l'atleta sannita prima di arrivare all'atto finale ha superato tanti avversari provenienti da ogni parte del mondo. Senza contare il percorso virtuoso fatto per arrivare alla convocazione in nazionale per questa prestigiosa manifestazione mondiale, dall'Interegional Cup '26 dove fu penalizzata da discutibili decisioni arbitrali, fino ai Campionati Nazionali UKDI.

L'emozione per questo argento (che sarebbe potuto essere oro) nella categoria Kumite individuale Shobu Sanbon Mini Cadets – 60 kg, ha messo in risalto una delle promesse più fulgide del Karate sannita. L'esordio internazionale è stato estremamente suggestivo e foriero di grandi speranze per il futuro. E allora chissà che la giovane Aurora non possa già splendere alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028.