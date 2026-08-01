Romano non si tira indietro: "Mi piace fare l'esterno a sinistra" Il ragazzo di Bracciano ha fatto un doppio salto, dal Cerignola alla B: "Me la vivo e me la godo"

Raffaele Romano, “nomen omen”. Originario di Bracciano, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Roma. Ma è da Benevento che può spiccare il volo per il grande calcio. Lui ci crede, anche se per trovare posto nello scacchiere giallorosso dovrà sgomitare parecchio. Per ora si fa andare bene la riconferma della società giallorossa: “Ringrazio chi ha creduto in me. Mi sono ritrovato a fare un doppio salto, dal Cerignola alla serie B: me la vivo e me la godo”.

Mostra come sempre grande determinazione: “Sono consapevole che l'asticella ora si alzi, ma io continuerò a lavorare forte e ad aspettare le mie occasioni per farmi trovare pronto”.

Da “braccetto” a esterno, quale ruolo per Romano?

Nel Cerignola veniva impiegato da Raffaele come braccetto (indipendentemente a destra o a sinistra) della difesa a tre. Floro lo vede esterno nella retroguardia a quattro. Un cambio epocale: “Il mister mi vede come esterno di sinistra. A lui piace impiegare gli esterni a piede invertiti e devo dire che in fondo piace anche a me”. C'è da dire che la duttilità è una delle sue virtù, avendo iniziato nelle giovanili della Roma addirittura come centrocampista. Una palestra che ora gli serve, eccome.

“Beruatto? Può farmi crescere”

L'arrivo di Beruatto che occupa stabilmente il ruolo di esterno basso di sinistra, sembra togliergli spazio. Ma lui vuole cogliere questa situazione come un'opportunità: “Ritengo che l'arrivo di Beruatto possa essere per me una possibilità ulteriore di crescita. Lui è un grosso giocatore e la sua presenza può solo aiutarmi”. Il Benevento va ancora avanti con il mix giovani-esperti che è stato vincente l'anno scorso in serie C: “E' un bel binomio, può essere vincente anche in B. Noi più giovani siamo pronti ad ascoltare i consigli dei più esperti e a farne tesoro. Non so dove potremo arrivare, il nostro intento è quello di continuare a spingere forte in questo periodo per farci trovare subito pronti per l'avvio della stagione agonistica: la voglia di far bene è veramente tanta”.

Intervista da Cascia di Sonia Lantella