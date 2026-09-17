Benevento, sfide con la Carrarese in perfetta parità Tre anni fa gli apuani vittoriosi nei play off per la serie B

Due vittorie, due sconfitte e due pareggi. Un bilancio in completo equilibrio quello tra Benevento e Carrarese che nella loro storia si sono affrontati appena sei volte nell'arco di 20 anni.

Prima volta in terra toscana l'8 gennaio del 2006: vinsero gli apuani grazie ad un rigore di tal Bongiorni. Era ancora il Benevento di Claudio Gabetta e del duo Tescari-Napolitano. Anche ovviamente nella sfida d'andata terminata sullo 0 a 0 nello stadio sannita. La nuova società del presidente Vigorito sarebbe arrivata solo il 17 marzo del 2006, mutando tanto non solo dal punto di vista societario, ma anche su quello tecnico (arrivarono prima Florimbi, poi Paolo Specchia).

Il secondo “rendez vous” si riferisce ad un altro anno tormentato, il 2012-13, quello della scomparsa di Carmelo Imbriani. Andata allo stadio dei Marmi con vittoria a mani basse per i giallorossi di Jorge Martinez, grazie al gol di Mancosu e alla doppietta di Altinieri. Ritorno il 30 febbraio 2013, appena 15 giorni dopo la scomparsa di Imbriani e con ormai sulla panchina Carboni. Nuova vittoria giallorossa firmata da Mancosu, questa volta su calcio di rigore.

Ultima tappa nel campionato di C 2023-24. Questa volta è un prolungamento del campionato, i play off per la promozione in serie B. Semifinali con Auteri in panchina. Si perde 1 a 0 allo stadio dei Marmi con un gol di testa di Finotto, che è ancora in maglia azzurra. Al ritorno, il 2 giigno '24, si gioca una partita non certo fortunata per i giallorossi, che vanno due volte in vantaggio, prima con Lanini, raggiunto dal solito Finotto, poi con Angelo Talia, autore di un gol strepitoso. Gol al 35', cartellino rosso da parte dell'arbitro Lovison al 44': la partita si decide lì. In dieci il Benevento non regge più il confronto e nella ripresa gli apuani raggiungono il pari con una magistrale punizione di capitan Schiavi (ancora in maglia azzurra). Finisce 2 a 2, il Benevento viene eliminato, la Carrarese batterà poi in finale il Vicenza e salirà in B.