Giudice Sportivo di B: solo due squalificati. Kouan va in diffida

Pubblicati i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 13 ottobre 2026.
SOCIETA'
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CARRARESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del primo tempo.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
EDMUNDSSON Andrias (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.
PEZZELLA Giuseppe (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BESAGGIO Michele (Avellino)
KOUAN Oulai Christian (Benevento)
RIZZO Nicholas (Ascoli)
SECONDA SANZIONE
SALVEMINI Francesco Paolo (Benevento)
PRIMA SANZIONE
CHERUBINI Luigi (Benevento)
SCOGNAMILLO Stefano (Benevento)