Benevento-Vicenza, Floro Flores: "Che rammarico, sono due punti persi" Le parole del tecnico giallorosso: "Per la squadra è come una sconfitta. Domani ripartiamo"

Grande rammarico in casa Benevento dopo il pari col Vicenza, come sottolineato da Floro Flores: "Non sono arrabbiato, sono rammaricato. Abbiamo fatto una buona partita, meritando di più e sprecando abbastanza. A mente fredda la rivedrò e valuterò la partita, ma il calcio è questo. Se non la chiudi ti trovi sempre una brutta sorpresa. Sono partite da leggere. Perdere punti così fa tanto male, anche analizzarla diventa difficile perché l'abbiamo pareggiata. Dispiace perché sono due punti buttati, c'è tanto rammarico. I ragazzi la stanno vivendo come una sconfitta, ma non lo è: si deve ripartire da un primo tempo importante e occorre essere più cattivi. Okereke? Nessun problema, ha avuto crampi. Con l'ingresso di Dalle Mura pensavo di farli male in ripartenza, a tratti lo abbiamo fatto. E' normale che quando pareggi analizzi la partita diversamente, ma non vedo un Benevento che ha subito a tal punto di pareggiarla. Dispiace perché per quanto creato e come l'abbiamo preparata fa tanto male, ma domani si riparte. Ho poco da dire ai miei calciatori quando subisci due gol del genere. Bisogna accettare quanto accaduto e occorre ripartire come se fosse un pareggio importante per la conquista del nostro obiettivo".