Benevento-Vicenza, Saio: "Pareggio amaro, restiamo focalizzati sull'obiettivo" Il centrale difensivo giallorosso dopo il triplice fischio del match del Vigorito

"C'è tanta amarezza, soprattutto per come è arrivato questo pareggio. Nel primo tempo abbiamo dominato, poi nella ripresa ci siamo abbassati un po', magari restando un po' più alti avremmo potuto evitare i due gol del Vicenza. Dobbiamo ripartire dal primo tempo e migliorare quanto fatto nel secondo". Ha esordito così Saio nel post gara del match pareggiato dal Benevento contro il Vicenza. Il difensore giallorosso ha poi proseguito: "Nei primi venti minuti del secondo tempo c'era sempre la sensazione di fare il terzo gol. Ci siamo un po' rilassati e abbiamo subito due gol. Ci dobbiamo lavorare. Si riparte dal punto, era importante non perdere questa partita. Dobbiamo rimanere focalizzati sul nostro obiettivo"